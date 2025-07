Arqueiros do Ateneu do Cartaxo são campeões e vice-campeões nacionais

Rodrigo Henriques e Rafael Amorim, do tiro com arco do Ateneu Artístico Cartaxense, sagraram-se campeão nacional e vice-campeão em arco recurvo olímpico nos escalões cadetes homens e infantis flecha, respectivamente, no Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco.

Os arqueiros formados pelos programas da Paulo Archery Academy, pelo treinador Paulo Santos e pelo capitão de equipa João Henriques, estiveram a disputar a final four no Jamor. No escalão juniores homens, também em arco recurvo olímpico, Henrique Cunha classificou-se em quinto lugar.