Ferreira do Zêzere em destaque em prova de águas abertas em Mora 

Ferreira do Zêzere voltou a alcançar bons resultados na XI Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora”, com a participação de 342 nadadores.

O Açude do Gameiro, em Mora, acolheu a XI Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora”, que contou com 342 nadadores distribuídos pelas provas de 200 metros, 400 metros, 1500 metros e 3000 metros. Os nadadores de Ferreira do Zêzere voltaram a demonstrar o seu valor, alcançando resultados dignos de registo. João Emídio destacou-se ao conseguir o 5º lugar nos 200 metros, onde competiu contra nadadores de categorias superiores. Já nos 1500 metros, Rodrigo posicionou-se entre os 15 primeiros e subiu ao pódio na sua categoria, apesar de ter sofrido uma desclassificação devido a um incidente com uma bóia. Nesta mesma distância, Afonso Costa terminou em 7º lugar.

As nadadoras Joana Antunes e Bárbara Simões tiveram um excelente desempenho conquistando o 4º e 5º lugar, respectivamente, entre as nadadoras mais experientes das suas categorias. Já na prova de 3000 metros, Cristiano Santos, que se encontra em fase de preparação para os Mundiais em Singapura, alcançou o 3º lugar no seu escalão e 9º lugar absoluto, enquanto Sebastião Santos concluiu a prova em 50º lugar absoluto. Na estafeta 4x300 metros, a equipa composta por infantis e cadetes conseguiu o 9º lugar entre as equipas absolutas.