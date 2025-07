Alhandra conquista terceiro lugar por equipas no Duatlo de Alcabideche

Alhandra esteve presente no Duatlo de Alcabideche com mais de uma dezena de atletas. A formação conquistou o terceiro lugar por equipas na prova do calendário regional.

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club participou no Duatlo de Alcabideche, realizado no dia 12 de Julho, prova integrada no Campeonato Regional Jovem.

Nesta que foi a última competição antes da pausa de Verão, o clube alcançou o terceiro lugar por equipas, resultado obtido pela soma das classificações individuais dos atletas participantes.

Em destaque estiveram Manuel Gameiro e Afonso Franco, ambos com o segundo lugar nos respectivos escalões, e Salvador Varela, que terminou em terceiro.

Em representação do Alhandra competiram ainda os atletas: Sofia Paulo, Afonso Rodrigues, Raquel Lainho, Tomé Silva, Miguel Alpendre, Guiomar Pinheiro, Raquel Marques, Frederico Alves, Tomás Paulo, Rodrigo Vieira, Gonçalo Marques, Gabriel Vieira e Frederico Lainho (DNF).