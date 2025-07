Simão Vieira subiu ao primeiro lugar do pódio no Campeonato Nacional de Triatlo Cross.

Atleta do Pedrógão Triatlo é campeão nacional de Triatlo Cross

Simão Vieira, atleta do Pedrógão Triatlo, concelho de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Triatlo Cross, em cadetes, numa prova disputada no domingo 20 de Julho, em Fornos de Algodres. Esta época, recorde-se, Simão Vieira já tinha conquistado o título nacional em Duatlo Cross.

Também em destaque esteve o colega de equipa João Ferreira, ao conquistar o primeiro lugar absoluto nesta última etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Cross. Os atletas João Silvestre foi terceiro no escalão 25/29 anos (34º absoluto) e Eduardo Matos oitavo no escalão 35/39 anos (58.º absoluto).

Com estes resultados, a equipa do Pedrógão Triatlo obteve a quarta posição colectiva nesta etapa e passou assim ascender ao quinto lugar colectivo final, do Campeonato Nacional de Triatlo Cross por Equipas.