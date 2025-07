Benavente, Samora Correia e Alverca conhecem adversários na 2ª Divisão Nacional de Andebol

Os clubes ribatejanos que competem na 2ªDivisão Nacional de Andebol já conhecem os adversários para a primeira fase da temporada 2025/26. Associação Desportiva e Cultura de Benavente (ADCB), Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) e União Juventude de Alverca (UJA) integram zonas com dez equipas de todo o país.

No caso da ADC Benavente, a equipa ficou colocada na Zona 2 – Centro, onde irá defrontar FC Gaia ‘B’, AC Lamego, CDC São Paio Oleiros, AD Sanjoanense, Alavarium, AD Albicastrense, AC Sismaria, Juve Lis e o Estarreja AC.

As equipas do NA Samora Correia e UJ Alverca, ambas recém-promovidas à 2ª Divisão Nacional, ficam colocadas na Zona 3- Sul, juntamente com SL Benfica ‘B’, CF Estrela Amadora, C Naval Setubalense, Clube Oriental Lisboa, GM 1.º Dezembro – Queijas, CCR Alto Moinho, CSS Pinhal Frades e o CA Rangers Telheiras.

Os primeiros dois classificados de cada zona apuram-se directamente para a fase final e disputam entre si o título de campeão da divisão. Os restantes oito plantéis de cada zona jogam a fase de manutenção, começando com 50% dos pontos da primeira fase. As últimas duas equipas de cada fase de manutenção são condenadas à descida de divisão.

O Campeonato Nacional da 2ª Divisão Mascula da Federação de Andebol de Portugal é, actualmente, o equivalente a uma 3ª Divisão Nacional, com o surgimento recente da Divisão de Honra. A prova está prevista arrancar no segundo fim-de-semana de Setembro e prolonga-se até final de Março de 2026.