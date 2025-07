Alhandra fecha etapa em Entre-os-Rios com vitória e apuramento Youth

O atleta Ricardo Pissarra, da Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club, venceu a etapa do Campeonato Nacional de Cadetes no Rios Ibéricos Remax Advanced, realizado no dia 13 de Julho, em Entre-os-Rios, garantindo o apuramento para os Youth.

A prova integrou também a Taça de Portugal, onde a equipa feminina do Alhandra alcançou o 3.º lugar por equipas. A formação masculina terminou em 4.º.

Na etapa do Campeonato Nacional de Cadetes participaram ainda: Ana Fung (3.º), Miguel Medronheira (3.º), Eva Ceia (6.º), António Borges (7.º), Eduardo Branco (13.º), Pedro Sardinha (14.º), Rodrigo Barreto (18.º), Tomás Barrocas (22.º) e Tomás Almeida (28.º).