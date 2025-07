Alojamento esgotado e economia local em alta durante o Mundial de Agility em Abrantes

O Estádio Municipal de Abrantes recebe os Mundiais de Agility 2025, uma iniciativa ímpar no panorama mundial da canicultura desportiva. Pela primeira vez, um só município acolhe, de forma consecutiva, três das maiores competições internacionais de agility canino, num total de três semanas de prova, mais de dois mil cães e cerca de seis mil pessoas entre atletas e acompanhantes. “Agradecemos o notável esforço realizado pelos voluntários e, naturalmente, pelos trabalhadores do município que ajudaram a construir esta notável cidade canina”, disse o vereador Luís Dias, durante a inauguração do evento. O autarca reforçou a centralidade e atractividade do concelho e fez o convite para que os visitantes conheçam a cidade, a sua gastronomia, museus e o “fabuloso castelo”.

Cerca de 150 voluntários colaboraram ao longo das três semanas e os alojamentos em Abrantes e nos concelhos vizinhos estão completamente esgotados. O parque de estacionamento do Estádio Municipal e a zona anexa às piscinas transformaram-se em parques de caravanas e o Campo do Barro Vermelho acolheu cerca de 400 viaturas, com autocarros gratuitos a fazerem a ligação ao Estádio.

Pedro Marques Rodrigues, vice-presidente do Clube Português de Canicultura, sublinhou a importância do evento, assim como da união entre instituições e pessoas: “É importante que a sociedade compreenda que a canicultura representa a ligação entre as pessoas, os seus animais e a prática dos seus instintos naturais ao serviço da sociedade”, disse. Agradeceu ainda à Comissão de Agility e a toda a equipa envolvida porque “é graças a uma enormíssima equipa que é possível ter esta moldura humana que irá pôr Abrantes, uma vez mais, no mapa da canicultura mundial”.

Os troféus das várias competições estão a ser produzidos por uma empresa local, sediada na Zona Industrial de Abrantes, reforçando o envolvimento do tecido empresarial no evento. As bancadas do estádio foram abertas ao público, permitindo que visitantes assistam às provas de forma gratuita.