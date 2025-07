Os ‘mitras’ da Póvoa da Isenta inverteram a alcunha para baptizar a associação que criaram

Um grupo de amigos que começou a jogar paintball na Póvoa da Isenta em 2005 formou, em 2018, a associação Sartim, depois de em 2007 se registar como clube de praticantes. Conhecidos na aldeia por ‘mitras’, inverteram a alcunha para dar nome à associação do concelho de Santarém que tem também secção de BTT e de trail.

Actualmente, a associação tem cerca de meia centena de atletas em idade adulta e é presidida por António Maia, 45 anos, engenheiro informático natural da Póvoa da Isenta, a residir no Grainho, Santarém. “É preciso tentar ao máximo motivar as pessoas e arranjar maneira das actividades irem acontecendo”, explica sobre as suas funções, realçando a importância de saber gerir conflitos. Com a pandemia, o paintball recreativo perdeu praticantes. Chegaram a ser 20 elementos e actualmente são 10 com “uma inconstância muito grande”, em que de provas mensais passaram a cinco ou seis jogos por ano da Associação Nacional de Paintball.

A maioria dos atletas é de fora da Póvoa da Isenta, designadamente do Cartaxo, Vila Chã de Ourique, Manique do Intendente e Aveiras de Cima. As melhores conquistas foram no trail, em que só no primeiro semestre de 2025 conquistaram 52 pódios em 39 provas. António Maia pratica as três modalidades e, mais recentemente, a equipa abriu trilhos com o intuito de organizar treinos de convívio. Regularmente, os praticantes juntam-se em tertúlias e a associação dá preferência ao bom ambiente. É focada nos atletas e na sua participação em provas e tem a ajuda de empresas para amortizar o valor com o equipamento. “É quase um part-time, mas eu não faço mais nem menos por não ganhar dinheiro, porque não ia ter tempo para mais”, afirma António Maia a O MIRANTE.