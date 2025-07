Associação Desportiva do Carregado recebe 200 mil euros para renovar relvado

Câmara Municipal de Alenquer vai apoiar a Associação Desportiva do Carregado com mais de 200 mil euros. O apoio visa a substituição urgente do relvado, cuja degradação compromete a segurança dos atletas.

A Câmara de Alenquer vai celebrar um Contrato-Programa com a Associação Desportiva do Carregado (ADC), no valor de 207.215,64 euros, destinado à substituição urgente do relvado do campo de jogos, cuja degradação coloca em causa a segurança dos atletas e o início da próxima época desportiva.

A proposta surge na sequência de um pedido formal da associação, registado a 7 de Julho, sendo que a câmara reconheceu a urgência da intervenção.

A ADC não dispõe de meios técnicos nem financeiros para suportar a obra, sendo esta considerada essencial para assegurar a continuidade das suas actividades.

A substituição do relvado, segundo a autarquia, não é compatível com os prazos legais exigidos para lançar um concurso público, pelo que o apoio será atribuído através de um contrato-programa, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às Colectividades e ao Associativismo.