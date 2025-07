Atletas do Entroncamento conquistam pódios em Jiu-Jitsu Brasileiro

O núcleo de Jiu-Jitsu Brasileiro da ANAMMDA — PGT Entroncamento brilhou no Portugal National Open, competição realizada em Torres Novas. A comitiva do Entroncamento conquistou vários lugares no pódio, destacando-se o empenho dos jovens atletas, treinadores e equipa técnica, que dignificaram o concelho e a modalidade.

Entre os resultados alcançados, contam-se três medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze, distribuídas pelas categorias de Gi (com kimono) e No-Gi (sem kimono). Os resultados individuais foram os seguintes: Maryana Barreto - 1º lugar Female Gi/White/ Adult/-53,5 kg (Light feather); Ariclenes Santos - 1º lugar Juvenile Boys Gi/White/ Juvenile 2/-74,0 kg (Middle); Daniel Amaro - 1º lugar Boys Gi/Green/Teen III (15 anos)/ -56,7 kg; Miguel Silva - 2º lugar Male No-Gi/White/Adult/-79,5 kg (Middle); e os terceiros lugares de Rafael Bandeira (Male No-Gi/White/Adult /-73,5 kg (Light)); Nathan Parangaba (Boys Gi/Yellow/Teen III (15 anos)/-73,0 kg); Júlio Pedro Male Gi/Blue/Adult/-76 kg (Light); e Júlio Pedro Male No-Gi/Blue/Adult /-79,5 kg (Middle).

O treinador Joel Magalhães, responsável pelo núcleo do Entroncamento, destacou a prestação dos atletas e também o contributo incansável dos instrutores Tiago Morais e Guilherme Ferreira, que apoiaram tecnicamente a equipa ao longo da prova. “Foi um grande orgulho ver os nossos atletas representarem o Entroncamento com tanto empenho e espírito desportivo, mostrando que o trabalho árduo e a dedicação compensam. Este é também um resultado coletivo, fruto do esforço dos atletas, do apoio dos instrutores e das famílias”, disse.

O Jiu-Jitsu Brasileiro tem ganhado cada vez mais praticantes na região. A ANAMMDA — PGT Entroncamento continua a afirmar-se como uma referência no desenvolvimento da modalidade, formando jovens e adultos dentro e fora dos tapetes, sempre com espírito competitivo e valores desportivos, explica o clube.