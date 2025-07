Atleta da Chamusca conquista título nacional de Bikini Fitness

Maria Yultsova, atleta da Chamusca, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Mr. Portugal, desta vez na categoria Bikini Fitness. O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Cultura Física em conjunto com a Federação Portuguesa de Culturismo e Fitness, decorreu no Museu Municipal de Portimão e reuniu alguns dos melhores atletas do país.

Com um histórico digno de registo, Maria Yultsova tem dominado a modalidade, conquistando consistentemente o primeiro lugar em todas as competições em que participa. O seu potencial competitivo, aliado à sua preparação física, tem destacado a atleta no panorama nacional, consolidando-a como uma das figuras de elite do culturismo e fitness em Portugal. A sua dedicação e resultados fazem da atleta um exemplo no que diz respeito à projecção do nome do concelho da Chamusca a nível nacional.