Santarém novamente na rota do Challenger Teqball League

Rui Leitão tem sido o principal rosto do teqball do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros

A Nave Municipal de Santarém vai acolher de 21 a 23 de Agosto a segunda edição do Challenger Teqball League – Santarém Cup, uma prova de categoria 4 do circuito mundial da modalidade, organizada pelo Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, com a chancela oficial da FITEQ – Federação Internacional de Teqball. A partir de dia 21, haverá DJs, comida ao ar-livre e animação até à meia-noite, promovendo a interacção entre atletas, público, patrocinadores e parceiros, num ambiente de festa, partilha e valorização dos laços internacionais que o teqball promove.

Este ano mantém-se a aposta dos jogos terminarem a meio da tarde, permitindo o usufruto da cidade. Só nos últimos três anos, mais de 40 atletas de topo mundial passaram por Santarém fora de contexto competitivo, para realizar estágios, treinos e temporadas com os atletas dos Caixeiros, revela o clube. “Hoje, Santarém afirma-se como a capital nacional do teqball. Falar de teqball em Portugal é, inevitavelmente, falar dos Caixeiros, um clube que, nos últimos três anos, se tornou um dos três maiores do mundo, reconhecido pela sua visibilidade, notoriedade, dinamismo e credibilidade”, acrescentam.