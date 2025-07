União de Santarém apresenta-se aos sócios num jogo com cariz solidário

A União Desportiva de Santarém apresenta a sua equipa sénior de futebol aos sócios e adeptos na noite de sábado, 2 de Agosto, num desafio amigável frente a equipa sub-23 do Sport Lisboa e Benfica. A entrada no Campo Chã das Padeiras é gratuita, estando o início do desafio marcado para as 20h00.

Paralelamente, o clube irá realizar uma recolha de bens alimentares para o Lar de Santo António da Cidade de Santarém. A UDS apela a quem for assistir ao jogo que contribua com o seu donativo em artigos como leite, bolachas, atum, açúcar, azeite, óleo e outros. À entrada do Campo Chã das Padeiras estará uma carrinha da instituição para os receber.

A União de Santarém vai disputar a Série B da Liga 3, estreando-se no campeonato em casa, frente ao Lusitano de Évora, no sábado, 9 de Agosto, pelas 16h00.