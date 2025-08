Ferreira do Zêzere convoca sessão de esclarecimento após recusa em subir de divisão no futebol

O Sport Club Ferreira do Zêzere vai realizar uma sessão de esclarecimento no próximo dia 2 de Agosto no Campo Eng. Lopo de Carvalho. A iniciativa surge na sequência da decisão da direcção em abdicar da subida aos campeonatos nacionais, depois de recusar jogar fora do seu estádio principal, que não reúne as condições exigidas pela Federação Portuguesa de Futebol. O clube vai agora disputar a 2ª divisão distrital, penalização aplicada pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém.

O encontro, aberto a sócios, adeptos e simpatizantes, pretende explicar a actual situação do futebol sénior de 11 do clube, bem como partilhar os desafios, decisões e perspectivas para a nova época desportiva. A direcção garante que será também um espaço de participação e partilha de ideias com os associados, reafirmando os valores de transparência, união e compromisso com o futuro do SC Ferreira do Zêzere.

Apesar de ter garantido desportivamente a subida com o título de campeão distrital, o clube optou por manter-se nos campeonatos distritais, alegando que jogar fora do Campo Eng. Lopo de Carvalho, por imposição regulamentar, representaria uma quebra com a identidade e a ligação à comunidade local. Na altura da decisão, o presidente do clube confessou a O MIRANTE estar esperançoso que a situação fosse “um exemplo que o desporto em Ferreira do Zêzere merece outro reconhecimento”. A recusa em disputar os jogos num estádio alternativo com as condições exigidas para o Campeonato de Portugal tem gerado debate entre os adeptos, entre críticas à decisão e elogios à fidelidade ao “espírito da casa”. O clube aposta agora numa mobilização interna e numa reflexão conjunta sobre o futuro, que poderá passar por uma eventual requalificação das infraestruturas.