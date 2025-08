União de Santarém recebe Lusitano de Évora na abertura da Liga 3

A União de Santarém começa a disputar a nova temporada da Liga 3 em futebol no próximo sábado, 9 de Agosto, com a recepção ao Lusitano de Évora. O desafio está agendado para as 18h00, no Campo Chã das Padeiras.

A equipa escalabitana apresentou-se aos sócios no passado sábado, em jogo contra os sub-23 do SL Benfica, com os ribatejanos a darem boas indicações e a vencerem por 3-2.

A União de Santarém vai ter como adversários na Liga 3 alguns emblemas históricos do futebol nacional como Os Belenenses, Académica de Coimbra, Atlético, Lusitano de Évora e Sporting da Covilhã, todos eles com histórico no patamar mais alto do nosso futebol, tal como o Caldas SC e o Amora FC. Completam o grupo o CD Mafra e o 1º de Dezembro.