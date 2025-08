Os Raposinhos são uma associação desportiva em Ourém que envolve mais de 460 atletas

Aliar a prática desportiva aos valores humanos é o lema da associação desportiva Os Raposinhos, fundada em Ourém no ano de 2019. A associação, que tem Pedro Raposo, 31 anos, como presidente, conta actualmente com 463 atletas e oito treinadores. Começou com aulas de karaté, mas hoje já abrange outras actividades, como a ginástica acrobática e pilates. Com sede em Ourém, num pavilhão com cerca de 300 metros quadrados de área, a associação também desenvolve actividade noutras localidades, nomeadamente em freguesias do concelho de Ourém, como Freixianda, Espite e Matas, mas também em Santa Catarina da Serra, Batalha, Maceira e Alvaiázere. O MIRANTE esteve na sede da associação em Ourém e conversou com o presidente Pedro Raposo sobre o seu percurso profissional e a história da associação.

Pedro Raposo nasceu e cresceu em Mira de Aire, onde começou a ter treinos de karaté aos sete anos. Mais tarde foi estudar Desporto para o Instituto Politécnico de Leiria. Após concluir a licenciatura, começou a procurar trabalho, tendo surgido a oportunidade de ir para Ourém dar aulas de karaté num jardim infantil, onde ainda hoje é colaborador. Passou a dar aulas noutros espaços, o número de alunos foi crescendo até surgir a necessidade de avançar para a criação de uma associação, tendo assim nascido Os Raposinhos.

Pouco tempo depois apareceu a pandemia, que obrigou a associação a reinventar-se, apostando em aulas online. Com mais tempo livre devido à pandemia, Pedro Raposo decidiu começar a tirar um mestrado em Treino Desportivo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, especializando-se na área do karaté. Acabou por ser convidado a integrar o corpo docente da escola, passando também a dar aulas no ensino superior. Hoje acumula as aulas em Rio Maior com o trabalho na associação.

Pedro Raposo mudou-se para Ourém em 2018, acompanhado da esposa. “Quando me mudei não conhecia ninguém, tive que me adaptar, posso dizer que cada vez gosto mais de estar aqui, sou muito bem tratado em Ourém. Não me vejo a sair de Ourém, tenho uma qualidade de vida que provavelmente não conseguiria ter noutro sítio” afirma.

Pavilhão para a associação foi um sonho tornado realidade

Pedro Raposo assume que se sente realizado, tanto profissionalmente como pessoalmente. Faz o que gosta, é casado e tem uma filha com oito meses. Conta que, a nível profissional, cumpriu o último objectivo que tinha no ano passado: ter o seu próprio pavilhão. A associação começou por funcionar numa pequena loja na cidade de Ourém. Pedro Raposo tomou conhecimento de que existia um pavilhão livre, que era de uma antiga oficina, e decidiu avançar para a aquisição do espaço. “Isto estava caótico quando nós viemos para aqui, foram necessárias algumas obras, conseguimos dar uma boa lavagem e limpeza a este espaço, passaram-se aqui horas com alguns pais”, refere.

A associação está de boa saúde, sendo já reconhecida a nível regional e até nacional, com atletas a conquistarem medalhas e a ficarem bem posicionados em rankings nacionais. Para o futuro, Pedro Raposo diz querer ter mais recursos humanos e mais material para a prática das modalidades.

Associação esteve em destaque na FeirOurém 2025

Os Raposinhos estiveram em destaque na última edição da FeirOurém, que decorreu em Junho na cidade de Ourém. A associação esteve em permanência no novo espaço do certame, que estreou este ano, a Tenda Anima, destinada aos mais pequenos. Pedro Raposo explica que o convite surgiu na sequência de uma novidade da associação, Os Raposinhos Eventos, que organiza festas de aniversário e outras iniciativas. Embora já tivessem participado na FeirOurém noutros anos, com demonstrações desportivas, esta foi a primeira vez que estiveram em permanência. Animaram a tenda, com modelagens de balões, pinturas faciais e outras actividades, e fizeram demonstrações na vertente desportiva com 150 atletas.

“Estivemos em destaque na FeirOurém e foi muito bom, tenho que agradecer o convite à Câmara de Ourém. Os feedbacks que recebi corresponderam às expectativas ou até superaram. Penso que foi um sucesso o que nos comprometemos lá a fazer, e ainda nos conseguimos dar a conhecer ao público e estabelecer contacto com muitos jovens”, sublinha Pedro Raposo.