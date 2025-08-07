Patrícia Sampaio recebe distinção do Rotary Clube de Tomar

No passado dia 30 de Julho, na Estalagem de Santa Iria, a judoca Patrícia Sampaio recebeu a distinção de Profissional do Ano entregue pelo Rotary Clube Tomar Cidade. Com a presença do presidente da Federação de Judo de Santarém, de amigos, da vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar e dos companheiros do Rotary Clube Tomar Cidade, a judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais recebeu o prémio das mãos de Celeste Sousa, presidente da associação.

“Ao longo da sua história, o Rotary Clube Tomar Cidade tem reconhecido aqueles que, através do seu trabalho, deixam uma marca positiva na comunidade e além-fronteiras. Patrícia Sampaio é um desses nomes. Um nome já inscrito entre os grandes do desporto nacional e mundial, que também leva o nome de Tomar, a cidade que a viu crescer e que a acompanha, homenageando-a com admiração e carinho”, lê-se em comunicado.

Como judoca, Patrícia Sampaio soma inúmeras vitórias às 10 medalhas já conquistadas, duas de ouro, uma de prata e sete de bronze. “Em cada combate, Patrícia demonstra que o sucesso nasce da disciplina, da paixão e do trabalho árduo. No entanto, o que torna a Patrícia verdadeiramente especial é o seu espírito resiliente, a forma como inspira os mais jovens e como representa com honra e dignidade os valores do desporto e da cidadania”, refere a nota que termina: “o Rotary Clube de Tomar Cidade orgulha-se de reconhecer não só a atleta de elite, mas também a mulher determinada, generosa e inspiradora que é a Patrícia Sampaio”.