União de Santarém encara Liga 3 com tranquilidade e manutenção como objectivo mínimo

A equipa sénior de futebol da União Desportiva de Santarém (UDS) começa a nova época na Série B da Liga 3, frente ao Lusitano de Évora, no sábado, 9 de Agosto, pelas 16h00, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém. O clube liderado por Pedro Patrício tem como meta garantir a manutenção o mais rápido possível, de preferência ficando entre os quatro primeiros da fase inicial, que disputam depois a subida à 2ª Liga de futebol profissional.

A preparação da nova temporada decorreu este ano de forma mais tranquila, partindo de uma base de atletas que ficou, apesar de só um terço do plantel ter acompanhado a equipa técnica liderada por Carlos Fernandes que transitou para a nova época. Pedro Patrício diz que a boa ponta final do campeonato, em que a UDS garantiu o primeiro lugar no grupo de manutenção, acabou por atrair mais atenções sobre a equipa, com vários atletas a receberem propostas mais atractivas de outros emblemas, quer nacionais quer estrangeiros. Transferências que, no entanto, não se traduziram em mais valias financeiras para o clube, já que todos os contratos são amadores.

“Partimos de uma base um bocadinho maior do que a base de que tínhamos partido na época anterior, mas ainda assim tivemos que reconstruir 70 por cento do plantel”, explica Pedro Patrício, assumindo que a continuidade da equipa técnica garante mais estabilidade. Embora tenha havido alguns reajustes no staff, devido à saída de alguns elementos, como a nutricionista que foi para o Sporting e um treinador de guarda-redes foi para a 2ª Liga, e também com o regresso de um fisioterapeuta.

O sonho da 1ª Liga continua

Pedro Patrício, que assumiu a presidência da direcção e da SAD (sociedade anónima desportiva) da União de Santarém há dois anos, mantém o sonho de conseguir colocar Santarém no mapa da 1ª Liga de futebol profissional. “Santarém, como capital de distrito que é, com as condições geográficas que tem, com o desenvolvimento industrial e hoteleiro que está a ter, faz todo o sentido estar entre as dez equipas maiores do futebol português. Continuo a acreditar nisso”, garante. Mas para isso, reconhece, é necessário conseguir mais apoios por parte das entidades municipais, mais patrocinadores e também uma maior base de sócios e adeptos. Esse caminho tem vindo a ser desbravado e nos últimos anos o número de sócios passou dos 400 para os 1200, tal como a assistência aos jogos tem vindo a crescer.

“Os nossos adeptos foram muito importantes no ano passado. Praticamente triplicámos o número de assistência que tínhamos no Campo Chã das Padeiras e é fundamental que continuem connosco e que consigamos ter mais pessoas. Felizmente temos tido mais procura de lugares no estádio, inclusivamente há algumas associações de estudantes do politécnico a quererem estar em permanência nos nossos jogos”, revela.

A entrar na terceira época como líder da União de Santarém, Pedro Patrício, escalabitano de gema, não se arrepende de ter assumido esse desafio, dizendo que está de corpo e alma na UDS, em Santarém e no Ribatejo. Mas admite que o projecto desportivo tem-lhe consumido muitas horas de trabalho, sobretudo nestes meses em que é necessário reorganizar plantéis, equipas técnicas e estruturas de apoio para as diversas equipas que o clube tem em competição. Mas com organização e uma estrutura bem definida tudo se faz, vinca.

“Temos uma capacidade de reinventar e de fazer muito com pouco. Temos alguns jogadores este ano, com alguma experiência no futebol português, que dizem que nunca tiveram numa equipa com um staff tão pequeno e tão bem organizado. Isso para nós também é motivo de orgulho. Este trabalho é uma maratona, vai demorar muitos anos, mas estamos cá para isso”, conclui o presidente da UDS.