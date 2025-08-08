Atletas da Casa do Benfica recebidos na câmara em reconhecimento dos resultados desportivos

O município de Abrantes recebeu, nos Paços do Concelho, 26 atletas da Casa do Benfica de Abrantes, numa cerimónia onde foi reconhecido o esforço, a dedicação e o mérito alcançado em várias competições distritais e nacionais nas várias modalidades do clube, como o atletismo, triatlo, entre outros. Os atletas estiveram acompanhados pelo presidente e pelo vice-presidente da direcção da Casa do Benfica de Abrantes, bem como por alguns familiares, num momento de celebração e valorização do trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva.

Este tipo de iniciativa tem surgido em Abrantes por iniciativa dos próprios clubes, que solicitam ao município a realização destes encontros simbólicos com os seus atletas, numa demonstração de reconhecimento institucional pelo percurso e pelos resultados obtidos. O município enaltece a iniciativa e já adiantou que, com a requalificação do Cineteatro São Pedro, deverá retomar em breve a realização de uma gala dedicada ao desporto e à cultura, promovendo de forma mais ampla o mérito e o talento local.