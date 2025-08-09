uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 09-08-2025 18:43

Lucas Santos conquista medalha de ouro no trampolim sincronizado

Atleta natural de Benavente venceu a primeira final que disputou nos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China. Dupla com Gabriel Albuquerque somou 31.790 pontos, batendo Países Baixos e Alemanha.

O ginasta Lucas Santos, natural de Benavente, conquistou a medalha de ouro em trampolim sincronizado, nos Jogos Mundiais, que decorrem em Chengdu, na China. Em dupla com Gabriel Albuquerque, o atleta formado no Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos somou um total de 31.790 pontos, batendo assim Países Baixos (2º classificado) e Alemanha (3º classificado). O feito representou ainda o primeiro pódio de Portugal na competição, que decorre até 17 de Agosto.

Os World Games albergam várias modalidades que não fazem parte dos Jogos Olímpicos, sendo o mais alto patamar de competição de várias vertentes desportivas. As modalidades em competição são, no entanto, reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional.

