União de Santarém entra a vencer na Liga 3

A União de Santarém venceu o Lusitano de Évora por 1~0 na jornada inaugural da Liga 3 em futebol, em jogo realizado na tarde de sábado, 9 de Agosto, no Campo Chã das Padeiras.

O golo foi marcado por Marco Grilo aos 54 minutos, quando a União de Santarém já estava reduzida a dez, devido à expulsão de Souza no final da primeira parte.