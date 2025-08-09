uma parceria com o Jornal Expresso
10/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 09-08-2025 22:56

União de Santarém entra a vencer na Liga 3

União de Santarém entra a vencer na Liga 3
FOTO – Rui Anjos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Equipa escalabitana bateu o Lusitano de Évora por 1-0

A União de Santarém venceu o Lusitano de Évora por 1~0 na jornada inaugural da Liga 3 em futebol, em jogo realizado na tarde de sábado, 9 de Agosto, no Campo Chã das Padeiras.
O golo foi marcado por Marco Grilo aos 54 minutos, quando a União de Santarém já estava reduzida a dez, devido à expulsão de Souza no final da primeira parte.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino