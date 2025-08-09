Desporto | 09-08-2025 22:56
União de Santarém entra a vencer na Liga 3
FOTO – Rui Anjos
Equipa escalabitana bateu o Lusitano de Évora por 1-0
A União de Santarém venceu o Lusitano de Évora por 1~0 na jornada inaugural da Liga 3 em futebol, em jogo realizado na tarde de sábado, 9 de Agosto, no Campo Chã das Padeiras.
O golo foi marcado por Marco Grilo aos 54 minutos, quando a União de Santarém já estava reduzida a dez, devido à expulsão de Souza no final da primeira parte.
