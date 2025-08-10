uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 10-08-2025 21:00

Rio Maior recebe grande evento internacional de polo aquático

Prevê-se a presença em Rio Maior de mais de três centenas de pessoas durante o torneio internacional de polo aquático.

Entre os dias 18 e 24 de Agosto, a piscina olímpica do Rio Maior Sports Centre vai receber mais um torneio internacional de polo aquático, o Campeonato da Europa Masculinos Sub 18 da Divisão 1, uma organização da European Aquatics e da Federação Portuguesa de Natação, contando com o apoio do município de Rio Maior, da Desmor e da Associação de Natação do Distrito de Santarém.
Um total de 300 pessoas, entre equipas e organização, serão recebidas em Rio Maior com um forte impacto na economia local, nomeadamente na capacidade hoteleira da região, já que os participantes estarão alojados no Centro de Estágios e nas diversas unidades hoteleiras do concelho, refere a organização em comunicado.
Será uma competição entre 13 selecções, nomeadamente Portugal, Eslováquia, Israel, Bulgária, Lituânia, Suíça, Grã-Bretanha, República Checa, Irlanda, Moldávia, Bélgica, Áustria e Dinamarca. O primeiro jogo está agendado para dia 18, pelas 9h00 horas, entre as selecções de Israel e Bélgica, enquanto o primeiro jogo de Portugal está agendado para dia 19 de agosto, às 19h00 horas, perante a selecção da Lituânia. Entre os dias 21 e 24 de Agosto os jogos vão decorrer em hora a determinar, segundo os resultados da fase de grupos. As entradas são gratuitas.
