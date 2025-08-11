Custódio Castro quer FC Alverca competitivo no regresso à I Liga de futebol

O treinador do FC Alverca, Custódio Castro, mostrou-se confiante em alcançar um bom resultado no terreno do Moreirense, na antevisão do jogo de domingo que marca a estreia dos ribatejanos no regresso à I Liga de futebol, 21 anos depois. O técnico admitiu esperar um adversário difícil e competente, mas garante que os ribatejanos estão preparados para lutar pelos três pontos.



“Tradicionalmente é um campo difícil para todas as equipas. Esperamos uma equipa competente, mas foi nesse sentido a nossa preparação. Dar maturidade de jogo e não fugirmos à nossa forma de abordar o jogo e a competição. Vamos em busca de nos tornarmos cada vez mais competitivos. Esta primeira jornada é já um passo importante para nós”, admitiu, em declarações ao sítio oficial do Alverca.



Custódio Castro deixou também elogios à formação do Moreirense, que é orientada precisamente pelo anterior técnico do Alverca, Vasco Botelho da Costa. “É uma equipa bem treinada pelo Vasco, que fez um excelente trabalho aqui no Alverca. Manteve uma base muito boa de jogadores. Se olharmos para o Schettine, o Benny, o Alanzinho, que para mim é um dos bons jogadores do campeonato. É uma base forte com o Marcelo, estes três da frente acabaram por ter participação em 19 golos na época passada, ou seja, há alguma maturidade da equipa”, vincou.



O técnico disse ainda que os ribatejanos tiveram uma “boa pré-época”, pensada na “reconstrução do plantel", e admite que o desafio é enorme: “Tivemos que fazer sentir aos novos jogadores, de várias nacionalidades e culturas, o que é o campeonato português e um clube que subiu consecutivamente de divisão em duas épocas. As expectativas são enormes, mas temos consciência do que nos espera e do trabalho que temos pela frente. Sentimos que estamos no caminho certo”.



O Alverca disputa o primeiro jogo oficial da época 2025/26 pelas 20h30 de domingo, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

