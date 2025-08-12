Desporto | 12-08-2025 12:00
Já há data para o próximo Trail Abrantes 100-Kids
Incrições para o Trail Abrantes 100-Kids, prova lúdica destinada a crianças e jovens estre os 5 aos 15 anos, decorreram até 7 de Agosto. Prove decorrerá a 11 de Outubro em Abrantes.
A próxima edição do Trail Abrantes 100-Kids vai ter lugar no dia 11 de Outubro e destina-se a jovens e crianças entre os 5 e os 15 anos. A prova tem um carácter lúdico e o principal objectivo de promover a modalidade e incentivar hábitos de vida saudáveis entre os mais jovens. As distâncias dos percursos e os escalões etários serão definidos de acordo com o número de inscritos, com partidas e chegadas na Cidade Desportiva de Abrantes. Para mais informações, pode ser consultado o regulamento do Trail disponível no site da organização.
