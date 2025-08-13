uma parceria com o Jornal Expresso
13/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 13-08-2025 07:00

André Braz sagrou-se campeão nacional de Corrida de Montanha Sub23

André Braz sagrou-se campeão nacional de Corrida de Montanha Sub23
Foto: 2600TR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

André Braz, da Associação 2600TR, venceu o escalão Sub23 no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha.

André Braz, atleta da Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, sagrou-se campeão nacional de corrida de montanha no escalão Sub23, no passado dia 26 de Julho, no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2025, na variante “Up and Down”, realizado em Viana do Castelo. A prova contou com um percurso de 13 quilómetros pela Serra de Santa Luzia, e André Braz conseguiu assim ser o primeiro a cruzar a meta no seu escalão, terminando ainda na 22.ª posição da classificação geral.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino