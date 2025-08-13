André Braz sagrou-se campeão nacional de Corrida de Montanha Sub23

André Braz, atleta da Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, sagrou-se campeão nacional de corrida de montanha no escalão Sub23, no passado dia 26 de Julho, no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2025, na variante “Up and Down”, realizado em Viana do Castelo. A prova contou com um percurso de 13 quilómetros pela Serra de Santa Luzia, e André Braz conseguiu assim ser o primeiro a cruzar a meta no seu escalão, terminando ainda na 22.ª posição da classificação geral.