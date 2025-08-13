Comité olímpico lança prémio um ano após a morte de José Manuel Constantino

O Comité Olímpico de Portugal (COP) lançou o Prémio José Manuel Constantino – Desenvolvimento Desportivo de Base, um ano depois da morte do antigo presidente do organismo, em sua homenagem. Em comunicado, o COP recorda o passado dia 11 de Agosto de 2024, dia da morte de José Manuel Constantino, “pensador maior do desporto português”, aos 74 anos, no último dia dos Jogos Olímpicos Paris2024.

“Com a Equipa Portugal a despedir-se da Missão mais bem-sucedida da história, José Manuel Constantino deixou-nos mais um trabalho concluído com sucesso. Partiu, mas ficou o legado eterno da reflexão, da ambição e do fazer bem, sempre com os atletas no centro da acção. os atletas, mas também as suas famílias. Os treinadores. Os dirigentes. As Federações. E os clubes - que José Manuel Constantino reconheceu como a base do tecido associativo, onde tudo começa”, relembra o COP.

Agora, um ano depois, o COP anuncia a criação deste prémio, que será entregue durante a gala anual da Celebração Olímpica. “A distinção pretende reconhecer e incentivar as boas práticas no desenvolvimento do desporto em Portugal, homenageando simultaneamente uma das figuras mais marcantes do movimento desportivo nacional, presidente do COP entre 2013 e 2024, e defensor incansável do papel fundamental dos clubes desportivos como pilares estruturantes do sistema desportivo português”, conclui o organismo.

José Manuel Constantino presidia ao COP desde 26 deMmarço de 2013, quando sucedeu a Vicente Moura, no auge da sua experiência no dirigismo desportivo, após liderar o Instituto de Desporto de Portugal, antecessor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e a Confederação de Desporto de Portugal. Nascido em Santarém, em 21 de Maio de 1950, Constantino foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência, tanto no ensino universitário (1994-2002), como no ensino básico, no início da carreira (1973-1986). Morreu em 11 de Agosto de 2024, após três dias de internamento, num hospital em Lisboa, depois de ter acompanhado a melhor representação portuguesa em Jogos Olímpicos em Paris. José Manuel Constantino foi também distinguido, em 2021, com o prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE.

