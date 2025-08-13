Mariana Bento faz história no Heptatlo e bate recordes nacionais

Atleta sagrou-se Campeã de Portugal ao ar livre, com 6.020 pontos, novo recorde dos campeonatos e pessoal. Foi também a primeira portuguesa a ultrapassar a barreira dos seis mil pontos em solo nacional.

Mariana Bento voltou a estar em grande destaque ao sagrar-se Campeã de Portugal no Heptatlo, nos dias 2 e 3 de Agosto, em Braga, fixando novo recorde dos campeonatos e novo recorde pessoal, com 6.020 pontos. Com este resultado, tornou-se a terceira portuguesa de todos os tempos a superar a barreira dos seis mil pontos e a primeira a fazê-lo em território nacional. Ao título ao ar livre, juntou ainda os já obtidos de Campeã de Portugal e Campeã Ibérica de pista coberta.

A atleta tinha já conquistado, 12 dias antes, um dos grandes objectivos da época: representar Portugal nos Jogos Mundiais Universitários, realizados a 23 e 24 de Julho, em Rhine-Ruhr, na Alemanha, onde foi 5.ª classificada no Heptatlo, estabelecendo um novo recorde pessoal de 5.956 pontos. Entre as 28 participantes, Mariana teve uma prestação exemplar, ficando apenas a 112 pontos do pódio.

Este foi o culminar de uma época notável, marcada por resiliência, dedicação, foco e disciplina.

Actualmente, Mariana ocupa a 36.ª posição no ranking mundial e a 28.ª no ranking europeu da sua disciplina, competindo lado a lado com as melhores atletas da modalidade. Apesar das dificuldades na preparação, devido à insuficiência de apoios, a prioridade agora passa por encontrar patrocínios junto de entidades públicas e privadas para preparar a próxima época, cujo foco estará nos Campeonatos Ibero-Americanos, em Maio de 2026, no Peru, e no Campeonato da Europa, em Agosto de 2026, na Inglaterra.