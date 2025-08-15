Ciclismo do Águias de Alpiarça com quatro campeões nacionais e três vice-campeões

O ciclismo do Águias de Alpiarça conquistou quatro títulos de campeão nacional, três de vice-campeão e um pódio adicional. Pedro Galvão sagrou-se campeão nacional de XCO Sub-17; Inês Fonseca somou o título de campeã nacional de contra-relógio (Sub-17) ao de vice-campeã nacional na prova de fundo; Beatriz Rodrigues e Lourenço Luciano são campeões nacionais de fundo, respectivamente em Sub-17 e Sub-15.

Outros títulos em destaque foram obtidos por Carolina Aurélio – Vice-Campeã Nacional de XCO (Sub-17) e Francisca Grazina no mesmo escalão conquistou o 3º Lugar XCO e sagrou-se vice-campeã nacional de XCC.

O clube refere que volta a “demonstrar a sua força e consistência no panorama nacional do ciclismo, com prestações de excelência” nos Campeonatos Nacionais de Cross Country Olímpico (XCO), realizados nos dias 19 e 20 de Julho em Ansião, e nos Campeonatos Nacionais de Estrada, que decorreram entre 1 e 3 de Agosto em Mangualde. O Águias de Alpiarça reforça que “a poucos dias do encerramento da época desportiva, o balanço não podia ser mais positivo”, acrescentando que o clube “tem-se afirmado como uma das principais referências nacionais na formação de jovens ciclistas, com resultados desportivos que reflectem o empenho, a dedicação e o espírito de equipa de todos os envolvidos”.

Segundo a formação de Alpiarça, todos os escalões de formação, desde os benjamins/pupilos até aos juvenis, alcançaram excelentes resultados ao longo da época, com destaque para a conquista, pela terceira vez, do Encontro Nacional de Escolas, além de múltiplos pódios colectivos nas diferentes vertentes: pista, estrada, ciclocrosse e XCO. “Estes feitos são o reflexo de um processo formativo sólido, sustentado por valores, compromisso e paixão pelo ciclismo, onde o desenvolvimento humano e desportivo caminham lado a lado”, sublinha o clube.