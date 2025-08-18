uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 18-08-2025 10:00

Arrancaram obras de novo campo de relva natural na Escola Agrária de Santarém

Valor do investimento para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária é superior a meio milhão de euros.

Já arrancaram as obras para a construção de um novo campo de futebol de relva natural na Escola Superior Agrária de Santarém. “Um projecto que marca mais um passo importante na valorização das infraestruturas desportivas do nosso concelho. O novo campo de relva natural não é apenas um investimento na prática desportiva, é um investimento directo na saúde, bem-estar e qualidade de vida”, disse João Teixeira Leite na sua página oficial de Facebook.
Recorde-se que em Junho de 2024, o executivo da Câmara de Santarém aprovou o projecto de execução e a abertura do concurso público para a reformulação do campo de rugby da antiga Escola Prática de Cavalaria e para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária. O valor do investimento para a colocação de um relvado no campo de futebol pelado da Escola Superior Agrária de Santarém é de mais de meio milhão de euros.
