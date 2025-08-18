Desporto | 18-08-2025 10:00
Arrancaram obras de novo campo de relva natural na Escola Agrária de Santarém
Valor do investimento para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária é superior a meio milhão de euros.
Já arrancaram as obras para a construção de um novo campo de futebol de relva natural na Escola Superior Agrária de Santarém. “Um projecto que marca mais um passo importante na valorização das infraestruturas desportivas do nosso concelho. O novo campo de relva natural não é apenas um investimento na prática desportiva, é um investimento directo na saúde, bem-estar e qualidade de vida”, disse João Teixeira Leite na sua página oficial de Facebook.
Recorde-se que em Junho de 2024, o executivo da Câmara de Santarém aprovou o projecto de execução e a abertura do concurso público para a reformulação do campo de rugby da antiga Escola Prática de Cavalaria e para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária. O valor do investimento para a colocação de um relvado no campo de futebol pelado da Escola Superior Agrária de Santarém é de mais de meio milhão de euros.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1729
13-08-2025
Capa Vale Tejo
13-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Ensino
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino