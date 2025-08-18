Canoísta Lara Martins em estágio rumo ao Olympic Hopes

A atleta do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins, encontra-se em estágio no CAR – Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, integrado no plano de preparação para a competição internacional “Olympic Hopes”, que vai decorre em Račice, na Chéquia, entre os dias 18 e 21 de Setembro. Este estágio tem como principal objectivo potenciar o desempenho e a preparação da atleta para uma das mais prestigiadas provas do calendário internacional de canoagem jovem.

O “Olympic Hopes” é reconhecido como o primeiro grande passo no percurso dos futuros campeões rumo aos Jogos Olímpicos. Ao longo dos anos, inúmeros medalhistas olímpicos tiveram neste evento a sua primeira experiência em competições internacionais, o que reforça a sua importância para o desenvolvimento dos jovens talentos da canoagem mundial. “O Clube Náutico Barquinhense orgulha-se de ver a sua atleta a representar o clube, o concelho de Vila Nova da Barquinha e Portugal, nesta etapa tão significativa”, refere a colectividade em nota de imprensa, acrescentando: “é de salientar o enorme esforço, dedicação e trabalho diário que a Lara Martins tem vindo a realizar para alcançar este objectivo, sempre com a ambição firme de marcar presença nos próximos Jogos Olímpicos. Uma caminhada desta dimensão implica naturalmente grandes desafios desportivos e também financeiros, que o clube só conseguirá ultrapassar com o apoio e reconhecimento das instituições oficiais do concelho e da comunidade local”.