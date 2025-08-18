uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-08-2025 11:11

Canoísta Lara Martins em estágio rumo ao Olympic Hopes

Canoísta Lara Martins em estágio rumo ao Olympic Hopes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Lara Martins, do Clube Náutico Barquinhense, está a preparar-se para a competição no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

A atleta do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins, encontra-se em estágio no CAR – Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, integrado no plano de preparação para a competição internacional “Olympic Hopes”, que vai decorre em Račice, na Chéquia, entre os dias 18 e 21 de Setembro. Este estágio tem como principal objectivo potenciar o desempenho e a preparação da atleta para uma das mais prestigiadas provas do calendário internacional de canoagem jovem.
O “Olympic Hopes” é reconhecido como o primeiro grande passo no percurso dos futuros campeões rumo aos Jogos Olímpicos. Ao longo dos anos, inúmeros medalhistas olímpicos tiveram neste evento a sua primeira experiência em competições internacionais, o que reforça a sua importância para o desenvolvimento dos jovens talentos da canoagem mundial. “O Clube Náutico Barquinhense orgulha-se de ver a sua atleta a representar o clube, o concelho de Vila Nova da Barquinha e Portugal, nesta etapa tão significativa”, refere a colectividade em nota de imprensa, acrescentando: “é de salientar o enorme esforço, dedicação e trabalho diário que a Lara Martins tem vindo a realizar para alcançar este objectivo, sempre com a ambição firme de marcar presença nos próximos Jogos Olímpicos. Uma caminhada desta dimensão implica naturalmente grandes desafios desportivos e também financeiros, que o clube só conseguirá ultrapassar com o apoio e reconhecimento das instituições oficiais do concelho e da comunidade local”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino