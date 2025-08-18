Ciclismo nacional traz mais de 250 participantes a Alenquer

O dia 24 de agosto marca a passagem de dois pelotões do ciclismo nacional pelo concelho de Alenquer. À imagem do que sucedeu em 2023 e 2024, a 17ª edição da Volta a Portugal de Cadetes e a 4ª edição da Volta a Portugal Sub-19 feminina vão atravessar este território na derradeira etapa de ambas as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo e que têm o apoio do Município de Alenquer.

As duas provas velocipédicas contam com um traçado semelhante. Têm o tiro de partida a 22 de agosto, em Santarém, com três etapas a percorrer até tudo terminar no alto da Serra de Montejunto no domingo, 24 de agosto. No sector feminino, a 4ª edição da Volta a Portugal Sub-19 vai contar com partida de Alenquer.

O contingente de mais de 250 atletas, treinadores, dirigentes, staff técnico e jornalistas passará por seis diferentes freguesias do concelho de Alenquer e, no caso da Volta a Portugal de Cadetes, incluirá a participação da formação Alenquer-GDM-Anipura, equipa de formação do concelho.