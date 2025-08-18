uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 18-08-2025 10:00

União de Tomar organiza mais uma edição do Torneio Fernando Matias

Torneio de pré-epoca vai decorrer no Estádio Municipal António Eduardo Fortes, em Tomar.

A União de Futebol, Comércio e Indústria de Tomar está a preparar a 27ª edição do Torneio Fernando Matias. O torneio de pré-epoca vai decorrer no Estádio Municipal António Eduardo Fortes, no sábado, 23 de Agosto. A competir vão estar as equipas do União de Tomar, GD Nazarenos e Victória de Setúbal. Os jogos vão acontecer durante a tarde. O primeiro jogo vai decorrer às 16h00, entre o U. de Tomar e o GD Nazarenos. O segundo opõe GD Nazarenos e Vit. Setúbal, com início às 17h30. O terceiro e último vai começar às 19h00, entre o U. de Tomar e o Vit. Setúbal.


