Desporto | 22-08-2025 17:17
Abrantes recebeu Torneio Internacional de Iniciados
A 17.ª edição do Torneio Internacional de Iniciados, um dos eventos desportivos mais emblemáticos do concelho e já uma marca de Abrantes e da região, decorre nos dias 22, 23 e 24 de Agosto.
A 17.ª edição do Torneio Internacional de Iniciados, um dos eventos desportivos mais emblemáticos do concelho e já uma marca de Abrantes e da região, decorre nos dias 22, 23 e 24 de Agosto. As partidas são disputadas em vários recintos do concelho, nomeadamente, na Cidade Desportiva de Abrantes (campos nº 1 e nº 2), no Campo da CUF em Alferrarede, no Campo nº 3 do Rossio, no Campo do Pego e no Campo Comendador Duarte Ferreira, no Tramagal.
Entre os clubes participantes destacam-se o Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Braga, Celta de Vigo e a Seleção Concelhia de Abrantes. Todos os jogos tiveram acompanhamento em directo através do canal de YouTube do município de Abrantes, com narração, comentários e entrevistas pós-jogo assegurados por treinadores de equipas do concelho filiadas na Associação de Futebol de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino