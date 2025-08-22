Inês Fonseca e Miguel Coelho levam as cores de Salvaterra à Volta a Portugal de Cadetes e Feminina Sub-19

O concelho de Salvaterra de Magos vai receber no próximo dia 23 de Agosto duas etapas da Volta a Portugal em bicicleta: a dos Cadetes e a da categoria Feminina Sub-19. As provas, que percorrem várias localidades, prometem atrair público às ruas e dar visibilidade a jovens ciclistas que procuram o seu espaço no desporto.

Destaque para a participação de dois jovens ciclistas do concelho, Inês Fonseca e Miguel Coelho, considerados grandes promessas do ciclismo nacional e que terão a oportunidade de competir em casa perante familiares, amigos e adeptos.

A 2.ª etapa da Volta a Portugal Cadetes tem passagem marcada por diferentes freguesias do concelho, com horários previstos que oscilam em função da velocidade média da corrida. O pelotão entrará pela Várzea Fresca entre as 10h57 e as 11h07, vindo de Coruche, e seguirá pela EN114-3. Poucos minutos depois, passará pela Barragem de Magos (11h09-11h11) em direção a Marinhais, onde está prevista a entrada na localidade entre as 11h14 e as 11h21.

Segue-se a Glória do Ribatejo, onde está instalada uma meta volante junto ao Núcleo Escolar (11h25-11h34), atravessando depois o Granho (11h38-11h43) e Muge (11h43-11h50). Após a passagem por Valqueimado (12h00-12h07), o pelotão ruma aos Foros de Salvaterra (11h55-12h01) antes de cortar a meta em Salvaterra de Magos, na Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca, entre as 12h14 e as 12h28.

À tarde, a estrada volta a ganhar vida com o percurso da Volta a Portugal Feminina Sub19. A entrada em Várzea Fresca está prevista entre as 16h20 e as 16h27, passando pela Barragem de Magos (16h28-16h34) e por Marinhais (16h39-16h46). O pelotão segue depois para Vale Queimado (16h52-17h02) e Foros de Salvaterra (17h02-17h11), terminando na Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca, em Salvaterra, entre as 17h10 e as 17h22.

A organização alerta que os horários são aproximados e dependem da velocidade da corrida, apelando à população para se posicionar com antecedência nos locais de passagem e colaborar com as autoridades, garantindo a segurança dos atletas.

Com duas corridas no mesmo dia, Salvaterra de Magos promete transformar-se numa verdadeira festa do ciclismo, com as estradas a encherem-se de público para apoiar os futuros protagonistas da modalidade em Portugal.