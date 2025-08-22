Juniores do Forte da Casa sobem à 1.ª Divisão Distrital de Futsal

A equipa de juniores (Sub 19) do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa subiu à 1.ª Divisão Distrital de Futsal da AFL (Associação de Futebol de Lisboa).

Em declarações ao O MIRANTE, o treinador Paulo Cardoso admitiu que a época não foi fácil devido às lesões de alguns jogadores e à ausência de outros nos treinos e jogos, sendo necessário recorrer a atletas da equipa juvenil. Para a próxima época, o técnico conta com uma equipa mais aguerrida, competitiva e homogénea, que não desistirá com facilidade. «Somos uma equipa jovem e ambiciosa e o objectivo, para já, é a manutenção na 1.ª divisão e assegurar a fase de campeão. Vamos passo a passo, mas temos ambições», explicou.

Paulo Cardoso elogia a direcção do clube pelo esforço que tem feito para que não falte nada aos jogadores e treinadores, e pela aposta em fazer o futsal crescer.

A próxima época desportiva arranca na primeira semana de Outubro com um dérbi caseiro. A equipa do Forte da Casa vai jogar contra o CAD da Póvoa de Santa Iria. «É bom termos duas equipas do concelho a disputar a 1.ª divisão. São sempre jogos com casa cheia ao nível da assistência e isso é bom», referiu o treinador.

Também a equipa de infantis (Sub 13) do clube do Forte da Casa subiu à 2.ª Divisão Distrital da AFL. O treinador Nuno Jesus realça que, nos meses de Março e Abril, a equipa não sofreu qualquer derrota nos jogos, mas depois registou quatro derrotas consecutivas e conseguiu, posteriormente, dar a volta aos resultados e subir de divisão.