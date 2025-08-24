Desporto | 24-08-2025 07:00
Assembleia-Geral dá luz verde à criação da SAD do Grupo Desportivo Samora Correia
O Grupo Desportivo de Samora Correia quer impulsionar futebol sénior com a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).
A Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Samora Correia aprovou na noite de quinta-feira, 21 de Agosto, no Palácio do Infantado, a constituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD).
Dos 28 associados presentes, 23 votaram a favor, quatro abstiveram-se e apenas um votou contra.
Até à escritura da SAD o modelo poderá ainda contemplar melhorias face ao projecto inicial, abrindo caminho a uma nova etapa para o clube ribatejano.
