uma parceria com o Jornal Expresso
24/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 24-08-2025 07:00

Assembleia-Geral dá luz verde à criação da SAD do Grupo Desportivo Samora Correia

Assembleia-Geral dá luz verde à criação da SAD do Grupo Desportivo Samora Correia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Grupo Desportivo de Samora Correia quer impulsionar futebol sénior com a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

A Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Samora Correia aprovou na noite de quinta-feira, 21 de Agosto, no Palácio do Infantado, a constituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD).
Dos 28 associados presentes, 23 votaram a favor, quatro abstiveram-se e apenas um votou contra.
Até à escritura da SAD o modelo poderá ainda contemplar melhorias face ao projecto inicial, abrindo caminho a uma nova etapa para o clube ribatejano.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino