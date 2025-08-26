FC Alverca consegue primeiro ponto com empate na Amadora

O FC Alverca somou o primeiro ponto na I Liga portuguesa de futebol ao empatar 2-2 na visita ao Estrela da Amadora, depois de ter estado a vencer por 2-0, em jogo da 3.ª jornada. Na Amadora, Cedric Nuozi, aos 37 minutos, e Marezi, aos 45+3, colocaram o Alverca em vantagem, mas ainda antes do intervalo, aos 45+7, Fábio Ronaldo reduziu para a formação da casa.

A jogar em inferioridade numérica desde o início do segundo tempo, devido à expulsão de Paulo Moreira, o Estrela da Amadora viu Kikas falhar uma grande penalidade aos 59 minutos, mas acabou por empatar a partida quatro minutos depois por Sidney Cabral.

O Alverca, que um minuto antes do golo do adversário também ficou reduzido a 10 jogadores, na sequência da expulsão de Naves, pontuou pela primeira vez na presente edição da prova, à qual regressou 21 anos depois da última presença, e segue na 15.ª posição, enquanto o Estrela da Amadora é 12.º, com dois pontos.