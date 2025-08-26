Portugal conquista seis medalhas de outro no mundial de Kicboxing
Comitiva portuguesa conseguiu também ter quatro vice-campeões mundiais
A comitiva portuguesa de Kicboxing que participou no Campeonato do Mundo WKO World Kicboxing Organization conquistou seis medalhas de ouro e quatro títulos de vice-campeões mundiais na competição que decorreu este mês de Agosto no Reino Unido. Os portugueses conseguiram ainda um quarto lugar e um participação nas meias finais.
Os portugueses campeões do mundo são Guilherme Guerreiro (light kick), Gonçalo Pinto (light kick), Vicente Moraes (light kick), Marcos Madeira K1 e Low Kick) e Lara Madeira (Low Kick). Os vice-campeões do mundo são: Afonso Palma (light kick), Tiago Velosa(light Kick), Rafael Simãozinho (light kick) e Inês Fonseca(Light contact). António mestre obteve um 4.º lugar e Savelie a presença nas meias-finais
Esta performance é reflexo do trabalho incansável da WKO – Portugal, entidade que tem vindo a desenvolver a prática de Systema Combat, que considera estes resultados como um feito histórico.