26/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 26-08-2025 17:15

Portugal conquista seis medalhas de outro no mundial de Kicboxing

Comitiva portuguesa conseguiu também ter quatro vice-campeões mundiais

A comitiva portuguesa de Kicboxing que participou no Campeonato do Mundo WKO World Kicboxing Organization conquistou seis medalhas de ouro e quatro títulos de vice-campeões mundiais na competição que decorreu este mês de Agosto no Reino Unido. Os portugueses conseguiram ainda um quarto lugar e um participação nas meias finais.

Os portugueses campeões do mundo são Guilherme Guerreiro (light kick), Gonçalo Pinto (light kick), Vicente Moraes (light kick), Marcos Madeira K1 e Low Kick) e Lara Madeira (Low Kick). Os vice-campeões do mundo são: Afonso Palma (light kick), Tiago Velosa(light Kick), Rafael Simãozinho (light kick) e Inês Fonseca(Light contact). António mestre obteve um 4.º lugar e Savelie a presença nas meias-finais

Esta performance é reflexo do trabalho incansável da WKO – Portugal, entidade que tem vindo a desenvolver a prática de Systema Combat, que considera estes resultados como um feito histórico.

