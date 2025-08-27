uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

Desporto | 27-08-2025 21:00

Rodrigo Conceição recebe voto de louvor da Câmara de Alenquer

Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo
Jovem ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio no escalão de cadetes.

A Câmara Municipal de Alenquer deliberou conceder um voto de louvor ao ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura, Rodrigo Conceição, por se ter sagrado campeão nacional de contrarrelógio no escalão de cadetes (15 e 16 anos).
O jovem desportista da formação dos Casais da Marmeleira foi o mais rápido de todos no traçado de 12,1 quilómetros em 18 minutos e 35 segundos, prova realizada a 1 de agosto, em Mangualde.
A prova organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo inserida no Campeonato Nacional de Estrada da categoria colocou à prova 62 jovens ciclistas.
