Desporto | 27-08-2025 21:00
Rodrigo Conceição recebe voto de louvor da Câmara de Alenquer
Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo
Jovem ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio no escalão de cadetes.
A Câmara Municipal de Alenquer deliberou conceder um voto de louvor ao ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura, Rodrigo Conceição, por se ter sagrado campeão nacional de contrarrelógio no escalão de cadetes (15 e 16 anos).
O jovem desportista da formação dos Casais da Marmeleira foi o mais rápido de todos no traçado de 12,1 quilómetros em 18 minutos e 35 segundos, prova realizada a 1 de agosto, em Mangualde.
A prova organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo inserida no Campeonato Nacional de Estrada da categoria colocou à prova 62 jovens ciclistas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino