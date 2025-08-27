uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 27-08-2025 15:00

Vitória de Santarém na 3ª divisão nacional de futsal

Vitória de Santarém na 3ª divisão nacional de futsal
FOTO - VCS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Equipa sénior masculina do clube escalabitano regressa às competições nacionais.

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém vai competir no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal na época que está prestes a começar, anunciou o clube. “Notícia inolvidável para um grupo de trabalho extraordinário, que vê, assim, justamente premiada a temporada de enorme qualidade realizada em 2024/25, voltando a ter a oportunidade de se exibir no patamar onde os melhores gostam de actuar”, lê-se na mensagem publicada nas redes sociais. Também a equipa sénior feminina vai jogar nas competições nacionais, na 2ª divisão

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino