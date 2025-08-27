Desporto | 27-08-2025 15:00
Vitória de Santarém na 3ª divisão nacional de futsal
FOTO - VCS
Equipa sénior masculina do clube escalabitano regressa às competições nacionais.
A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém vai competir no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal na época que está prestes a começar, anunciou o clube. “Notícia inolvidável para um grupo de trabalho extraordinário, que vê, assim, justamente premiada a temporada de enorme qualidade realizada em 2024/25, voltando a ter a oportunidade de se exibir no patamar onde os melhores gostam de actuar”, lê-se na mensagem publicada nas redes sociais. Também a equipa sénior feminina vai jogar nas competições nacionais, na 2ª divisão
