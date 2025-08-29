Elite do teqball competiu em Santarém

Os atletas de teqball do Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio de Santarém, “Caixeiros”, estiveram em evidência ao alcançarem 6 pódios na segunda edição da Challenger Teqball League Santarém Cup, uma etapa de categoria 4 do Circuito Mundial da modalidade, organizada pelo clube escalabitano com a chancela da FITEQ – Federação Internacional de Teqball. Entre os resultados mais relevantes, destaque para o 1.º lugar em Duplas Femininas, conquistado por Zsófia Dezsenyi/Amélie Julian frente à dupla romena-alemã composta por Kinga Barabási e Daytona Hansen.

O jovem Martim Vasques, de 16 anos, atingiu duas meias-finais e conquistou o 3.º lugar em Duplas Masculinas ao lado de Gonçalo Reis (17 anos). Martim Vasques também subiu ao pódio em Duplas Mistas, onde, em conjunto com Carolina Clemente, assegurou mais um 3.º lugar. Também os ucranianos Oleg Usychenko e Dima Shevchuk, que representam os “Caixeiros” desde 2023, conseguiram um 3.º lugar ex aequo em Duplas Masculinas, confirmando o peso do clube no panorama internacional.

Na categoria de Duplas Masculinas, o campeão do mundo, Apor Gyorgydeak, e o vice-campeão do mundo, Marek Pokwap, confirmaram o seu favoritismo ao vencerem a dupla formada pelo brasileiro Brenno Miller e pelo húngaro Dodi Varga, reforçando o estatuto de melhor dupla do momento a nível mundial.

Na categoria de Duplas Mistas, Apor Gyorgydeak voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez ao lado da sua compatriota Kinga Barabási, batendo na final a dupla composta pelo polaco Marek Pokwap e pela francesa dos “Caixeiros” Amélie Julian. Amélie Julian, atleta dos “Caixeiros”, e o romeno Apor Gyorgydeak foram eleitos os melhores jogadores do torneio.

O evento, com um prize money de 3 000 dólares, decorreu durante o fim-de-semana na Nave Municipal de Santarém. Durante três dias, 50 atletas de 11 nacionalidades disputaram os lugares do pódio. Entre os participantes, destaque para o bicampeão do mundo, Apor Gyorgydeak (Roménia), actual número 1 mundial há 35 semanas consecutivas, e para o vice-campeão do mundo, Marek Pokwap (Polónia), bem como para várias atletas do Top 20 Mundial, incluindo as atletas dos “Caixeiros”, Amélie Julian (Top 4) e Zsófia Dezsenyi (Top 9).