30/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 30-08-2025 21:00

Câmara de VFX apoia futsal no Forte da Casa com isenção de taxas

Autarquia isenta o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa do pagamento de taxas para a realização de competições de futsal em Setembro.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a concessão de apoio logístico ao Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). A medida traduz-se na isenção de taxas de utilização do Pavilhão Municipal do Forte da Casa, nos dias 6, 7, 13 e 14 de Setembro de 2025, correspondendo a um valor total de 1.293,12 euros.
O apoio destina-se à realização da 5.ª Taça do Concelho de Vila Franca de Xira de Futsal, que terá lugar a 6 e 7 de Setembro, e do 1.º Torneio de Futsal Feminino, agendado para 13 e 14 do mesmo mês.

