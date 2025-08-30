Câmara de VFX apoia futsal no Forte da Casa com isenção de taxas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a concessão de apoio logístico ao Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). A medida traduz-se na isenção de taxas de utilização do Pavilhão Municipal do Forte da Casa, nos dias 6, 7, 13 e 14 de Setembro de 2025, correspondendo a um valor total de 1.293,12 euros.

O apoio destina-se à realização da 5.ª Taça do Concelho de Vila Franca de Xira de Futsal, que terá lugar a 6 e 7 de Setembro, e do 1.º Torneio de Futsal Feminino, agendado para 13 e 14 do mesmo mês.