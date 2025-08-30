Trail 100 regressa a Abrantes em Outubro

Abrantes volta a afirmar-se como palco do desporto de resistência com a realização do Trail Abrantes 100, que terá lugar no dia 11 de Outubro, tendo com o base a Cidade Desportiva. A iniciativa conta com várias provas de diferentes distâncias e formatos, reunindo corredores de diversos níveis de experiência.

O evento arranca na madrugada de sábado, logo às 00h30, com a abertura da câmara de chamada e o controlo de material obrigatório para as provas mais exigentes: o TA100 – K100 (100 km a solo), o TA100 – K100/2 (estafetas de dois elementos) e o TA100 – K100/4 (estafetas até quatro elementos). A partida está marcada para a 01h00. Já o TA100 – K50 (50 km a solo) terá início às 08h00, seguido, às 09h00, pelo TA100 – K10 e pela Caminhada. Às 10h00 será a vez do TA100 – K25, enquanto a vertente mais jovem, o TA100 – Kids, decorrerá às 14h00.

As inscrições decorrem até 28 de Setembro e os preços variam consoante a prova escolhida: desde 35 euros para a corrida de 100 km a solo, passando por 25 euros para os 50 km, 20 euros para os 25 km, 15 euros para o TA100 – K10 e para a Caminhada, sendo a participação gratuita no TA100 – Kids. As estafetas têm valores diferenciados: 20 euros no caso das duplas e 15 euros por atleta nas equipas de quatro elementos.

Além do dorsal, os participantes têm direito a cronometragem, seguro, abastecimentos sólidos e líquidos nos pontos de apoio, banhos no Estádio Municipal, lembranças alusivas ao evento e uma refeição final. As provas mais curtas, incluindo a Caminhada e o Trail Kids, terão inscrições feitas directamente através do e-mail da organização.