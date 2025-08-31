uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 31-08-2025 07:00

Câmara aprova isenção de taxas de transporte para equipa sénior feminina do Povoense

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara aprova apoio logístico à equipa sénior feminina do União Atlético Povoense, que representa Vila Franca de Xira a nível nacional.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a isenção do pagamento de taxas de utilização dos transportes colectivos municipais à equipa sénior feminina de futsal do União Atlético Povoense (UAP), que compete na 1.ª Divisão Nacional. O apoio, estimado em 7.404,60 euros, visa garantir as deslocações do clube na época 2025/2026.
Criado na época 2009/2010, o projeto de futsal feminino já contou com mais de 80 atletas federadas, assumindo-se como um exemplo de promoção do desporto no feminino e de afirmação do concelho no panorama nacional.
Ao longo dos últimos 15 anos, o clube tem desenvolvido um trabalho de base reconhecido pela comunidade, iniciando-se a nível regional e crescendo até à atual presença no escalão máximo do futsal sénior feminino. A relevância e singularidade do percurso justificaram, segundo a autarquia, a atribuição de apoio logístico, considerado de interesse público municipal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino