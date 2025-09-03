uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 03-09-2025 10:00

Atleta dos Caixeiros de Santarém com medalha de prata no Circuito Mundial de Teqball

Atleta dos Caixeiros de Santarém com medalha de prata no Circuito Mundial de Teqball
FOTO - DR
Zsófia Dezsenyi, atleta do Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, conquistou um segundo lugar na categoria de Duplas Mistas na etapa do Circuito Mundial de Teqball – categoria 4, disputada em Csikszereda, na Roménia.

Zsófia Dezsenyi, atleta do Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, conquistou um segundo lugar na categoria de Duplas Mistas na etapa do Circuito Mundial de Teqball – categoria 4, disputada em Csikszereda, na Roménia, e que distribuiu 3.500 euros em prize money. A atleta fez dupla com o tetracampeão mundial Adam Blázsovics.
Recorde-se que, na etapa de Santarém do circuito mundial, Zsófia já havia conquistado o primeiro lugar em Duplas Femininas, ao lado da sua colega de equipa Amélie Julien, e um 3.º lugar em Duplas Mistas. Com apenas 19 anos, Zsófia afirma-se como uma das melhores jogadoras de teqball do mundo, trazendo mais uma medalha e mais um pódio internacional para o clube mais antigo de Santarém.
