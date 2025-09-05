Desporto | 05-09-2025 21:00
Grupo Desportivo de Benavente celebra 75 anos com torneio de futebol juvenil e música
Grupo Desportivo de Benavente vai celebrar os 75 anos com um torneio juvenil de futebol nos dias 5 e 6 de Setembro, juntando sete equipas de várias regiões. O programa inclui também concertos, jantares e homenagens a sócios, numa festa que promete animar a vila.
O Grupo Desportivo de Benavente comemora os seus 75 anos de existência com um torneio de futebol juvenil que decorre nos dias 5 e 6 de Setembro. O evento, que junta desporto e música, contará com a participação de sete equipas: GD Benavente, Casa Pia AC, FC Alverca, Olímpico do Montijo, UA Povoense, AD Samouquense e GD Forense.
A festa arranca na sexta-feira, dia 5, com um jantar comemorativo às 19h30, seguido do jogo GD Benavente contra GD Forense, marcado para as 20h00. Haverá ainda distinções a sócios de mérito e entrega de prémios e distinções, antes do concerto com os GM Tributo aos Xutos, pelas 23h15. A noite termina com a actuação do DJ João Ildefonso.
No sábado, dia 6, a programação inicia-se logo às 9h00 com o torneio de Benjamins, seguido de almoço no espaço Portas do Sol. Durante a tarde, a bola volta a rolar com o torneio de Infantis, às 13h00. O jantar terá lugar novamente no Campo Portas do Sol, às 19h30, e a partir das 22h15 sobe ao palco a Banda RAD, seguindo-se a actuação do DJ Midii pela meia-noite.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino