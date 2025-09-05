Grupo Desportivo de Benavente celebra 75 anos com torneio de futebol juvenil e música

Grupo Desportivo de Benavente vai celebrar os 75 anos com um torneio juvenil de futebol nos dias 5 e 6 de Setembro, juntando sete equipas de várias regiões. O programa inclui também concertos, jantares e homenagens a sócios, numa festa que promete animar a vila.

O Grupo Desportivo de Benavente comemora os seus 75 anos de existência com um torneio de futebol juvenil que decorre nos dias 5 e 6 de Setembro. O evento, que junta desporto e música, contará com a participação de sete equipas: GD Benavente, Casa Pia AC, FC Alverca, Olímpico do Montijo, UA Povoense, AD Samouquense e GD Forense.

A festa arranca na sexta-feira, dia 5, com um jantar comemorativo às 19h30, seguido do jogo GD Benavente contra GD Forense, marcado para as 20h00. Haverá ainda distinções a sócios de mérito e entrega de prémios e distinções, antes do concerto com os GM Tributo aos Xutos, pelas 23h15. A noite termina com a actuação do DJ João Ildefonso.

No sábado, dia 6, a programação inicia-se logo às 9h00 com o torneio de Benjamins, seguido de almoço no espaço Portas do Sol. Durante a tarde, a bola volta a rolar com o torneio de Infantis, às 13h00. O jantar terá lugar novamente no Campo Portas do Sol, às 19h30, e a partir das 22h15 sobe ao palco a Banda RAD, seguindo-se a actuação do DJ Midii pela meia-noite.