05/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 05-09-2025 07:00

Vinicius Jr foi assistir ao Alverca-Benfica

Vinicius Jr foi assistir ao Alverca-Benfica
Foto DR
Estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, um dos novos accionistas do clube ribatejano, não passou ao lado dos sócios que foram assistir ao jogo frente ao Benfica.

Um dos novos e principais accionistas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Futebol Clube de Alverca, Vinícius Jr, estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, esteve no complexo desportivo do clube do concelho de Vila Franca de Xira para assistir no último fim-de-semana ao jogo disputado entre o Alverca e o Benfica. A presença do extremo foi notada entre os adeptos, alguns dos quais aproveitaram para tirar fotos com o jogador. Vinícius Jr acabou por ver o seu clube perder o jogo por 1-2. O FC Alverca está actualmente classificado em 16º lugar, com 1 ponto.

