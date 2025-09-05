Desporto | 05-09-2025 07:00
Vinicius Jr foi assistir ao Alverca-Benfica
Foto DR
Estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, um dos novos accionistas do clube ribatejano, não passou ao lado dos sócios que foram assistir ao jogo frente ao Benfica.
Um dos novos e principais accionistas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Futebol Clube de Alverca, Vinícius Jr, estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, esteve no complexo desportivo do clube do concelho de Vila Franca de Xira para assistir no último fim-de-semana ao jogo disputado entre o Alverca e o Benfica. A presença do extremo foi notada entre os adeptos, alguns dos quais aproveitaram para tirar fotos com o jogador. Vinícius Jr acabou por ver o seu clube perder o jogo por 1-2. O FC Alverca está actualmente classificado em 16º lugar, com 1 ponto.
