Desporto | 05-09-2025
Volleyball RCS com recorde de atletas inscritos e estreia de equipa sénior masculina
Secção de voleibol criada em 2020, no seio do Rugby Clube de Santarém, tem vindo a crescer de forma sustentada ao longo dos anos e prepara-se para se estrear nas competições masculinas.
O Volleyball RCS começou a nova época desportiva no dia 1 de Setembro com um número recorde de cerca de 100 atletas inscritos, nos escalões femininos e masculinos. Na secção foi criada em 2020 no seio do Rugby Clube de Santarém e tem vindo a crescer de forma sustentada ao longo dos anos, entrando este ano em competição também nas competições masculinas. A grande novidade para a temporada 2025-2026 é a estreia da equipa sénior masculina federada, que vai participar nas competições oficiais da III Divisão Regional e na Taça de Portugal.
“Além do crescimento no número de atletas, o clube está também a fazer uma forte aposta na estrutura técnica, com mais treinadores envolvidos. Esta época arrancou com vários treinadores em formação oficial, e outros a serem formados internamente, numa lógica de desenvolvimento contínuo e qualificação da equipa técnica — o que se reflete diretamente na qualidade dos treinos e no progresso dos atletas”, explica o Volleyball RCS.
O clube refere que a época passada terminou em grande, com resultados muito positivos em todos os escalões femininos e um forte crescimento do número de praticantes, destacando o trabalho contínuo de uma equipa dedicada, o apoio dos pais e a adesão da comunidade à prática da modalidade. Os treinos continuam a decorrer no pavilhão da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém.
