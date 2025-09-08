Português Filipe Marques conquista bronze na Taça do Mundo em Alhandra

Mundial de Paratriatlo voltou a disputar-se no concelho de Vila Franca de Xira e houve um português entre os que conseguiram subir ao pódio.

O atleta português Filipe Marques foi o único luso a conquistar no sábado, 6 de Setembro, a medalha de bronze na categoria PTS5 da Taça do Mundo de paratriatlo, disputada em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, depois de uma queda no segmento de ciclismo o ter impedido de lutar por um melhor resultado quando liderava a prova, disputada no concelho de Vila Franca de Xira.

Actualmente quinto no ranking mundial e quarto classificado nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, Filipe Marques completou a prova composta por 750 metros de natação (12m57s), 19 km de ciclismo (30m14s) e 5 km de corrida PTS5 - deficiência ligeira -em 17m37s, com um tempo total de 1h02m38s, terminando a 37 segundos do segundo classificado e 1 minuto e 6 segundos do vencedor.

Foi superado pelo alemão Martin Schulz e o húngaro Bence Mocsari. A vila de Alhandra voltou a ser o palco escolhido para acolher, pelo sexto ano consecutivo, uma das mais importantes provas do calendário do Paratriatlo, a Taça do Mundo. O evento teve lugar no sábado no passeio ribeirinho e na sua envolvente, reunindo cerca de 100 atletas em representação de 24 países. A organização esteve, uma vez mais, a cargo da Câmara de Vila Franca de Xira, em colaboração com a Federação de Triatlo de Portugal e o Alhandra Sporting Club.