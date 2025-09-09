uma parceria com o Jornal Expresso
09/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 09-09-2025 07:00

Leonor Caetano garante lugar na Selecção Nacional U15 de Pesca Desportiva

Jovem desportista, de 12 anos, carimba passaporte para o Mundial de 2026 em França.

A atleta da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), Leonor Caetano, conquistou o segundo lugar na classificação geral, depois de duas provas realizadas em Chaves, o que lhe assegurou a presença na Selecção Nacional de Pesca Desportiva de Água Doce, no escalão U15.
Com apenas 12 anos, a jovem destacou-se pela recuperação notável ao longo da competição, resultado que lhe valeu a chamada à equipa das quinas que vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva em Água Doce, marcado para 2026 em França.
O feito contou com o apoio do treinador António José Cardoso, considerado pela SFUS um exemplo de dedicação e inspiração.
